Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Avukat Bülent Kaya, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun 2019 seçimlerinde, başkanlık profili için uygun aday olduğunu düşündüklerini söyledi.

KRT TV'te konuşan konuşan Kaya şunları söyledi:

"Saadet Partisi kendi siyasi programını, kendisini iktidara getirmek için değil, bu ülkenin 80 milyonuna da huzur ve gelecek vaat ettiğini düşündüğü için bu siyasi projeyi en iyi uygulayabilecek adayların da elbette kendi adayları olduğunu düşünür. Sayın Genel Başkanımız da Türkiye'nin meselelerine vakıf, Türkiye'deki bu siyasi atmosferi düşürebilecek, Türkiye'yi bu kutuplaştırmadan çıkarabilecek bilge bir kişiliğe sahip."

"BU BİZİM DÜŞÜNCEMİZ"

"Bizim Genel Başkanımızın diğer tüm siyasi partilerin de üzerinde ittifak edici özellikleri taşıyan bir Genel Başkan olduğunu düşünüyoruz, bu bizim düşüncemiz. Ama elbette sayın Genel Başkanımızdan daha fazla toplumun büyük kesimlerini kucaklayıcı ve toplumu süreçte kazanabileceği hissini oluşturacak bir aday olursa onu da değerlendiririz. Biz kendi adayımızı dayatmayız ama biz kendi Genel Başkanımızı Türkiye’nin şuan ihtiyaç duyduğu başkanlık profili için uygun bir aday olduğunu elbette düşünüyoruz."

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