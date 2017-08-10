Ümraniye'de bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.
Natoyolu Caddesi İMES Sanayi Sitesi B Kapısı girişi yakınında park halindeki otomobilin içinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis, araç çevresine güvenlik şeridi çekerken, çilingir vasıtasıyla otomobilin kapısı açıldı.
Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin M. A. olduğu tespit edildi.
A.'nın cenazesi, incelemenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
- ümraniye
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