Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde hareket halindeki zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 polis memuru yaralandı.



DHA'nın haberine göre, Nusaybin'deki mülteci kampı yakınlarında bu sabah hareket halindeki zırhlı polis aracının sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirince şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada zırhlı araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı 2 polis, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilirken kazada zırhlı polis aracı kullunılamaz hale geldi.

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