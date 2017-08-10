Adıyaman'da yedikleri gıdadan zehirlendikleri iddia edilen mermer fabrikası çalışanlarından biri öldü, 2 işçi tedavi altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesindeki mermer fabrikasında çalışan biri gece bekçisi olmak üzere 3 işçi, dün gece yedikleri yemek sonrası mide bulantısı, baş dönmesi ve yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlandı.

Yemeğin ardından görev yaptığı kulübeye giden gece bekçisi Müslüm Karataş, sabah saatlerinde arkadaşları tarafından ölü bulundu. Şikayetleri artan işçiler Murat Tezcan ve Burhan Teker ise 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karataş'ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan fabrikaya yemek getiren gıda firmasının Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından geçici süreyle kapatıldığı öğrenildi.