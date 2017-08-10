Devlet büyüklerinin kullandığı, kriptoluların da arasında bulunduğu telefonların usulsüz dinlendiği iddialarına yönelik kapatılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile TÜBİTAK'ın eski görevlisi 28 kişinin yargılandığı davada, mahkeme ara kararını açıkladı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile müştekilerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Burhanettin Sevencan ve Tuğba Sağlam Eker, bazı eski bakanlar ile Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın da arasında bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin avukatları katıldı.

Sanık Özgür Ören, eski TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen, eski TİB Bilgi Sistemleri Daire Başkanı İlhan Elieyioğlu ve Yunus Şahin, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır edildi.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan müzekkereye istinaden, daha önce ByLock kullandıkları tespit edilen 13 sanıktan bazılarına ait içerik çözümlerinin geldiğini açıkladı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Özgür Ören, ByLock kullanıcısı olduğu yönündeki iddianın hatırlatılması üzerine, "Ocak 2015'te soruşturma kapsamında gözaltına alındım. Adli makamların isteği üzerine SIM kartımı ve PIN kodunu yetkililere verdim. ByLock kullanmadım, listenin nasıl elde edildiğini, ismimin listeye nasıl eklendiğini bilmiyorum. İddianamede yazılı telefon numarası bana aittir. Belirtilen ADSL numarasını kullanmadım. 10 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Sanık eski TİB Başkanvekili Şen de ByLock çözüm tutanakları geldiğinin hatırlatılması üzerine, avukatı aracılığıyla bir belge geldiğini belirterek, "Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum, CD çözüm tutanaklarının gönderilmesini talep ediyorum. ByLock kullanıcısı değilim, kullandığım iddia edilen telefon, gözaltına alındığımda el konulmuştu. Ayrıca yazılan ADSL kullanıcı adı bana ait değildir." diye konuştu.

Sanıklardan Yunus Şahin de ByLock kullanıcısı olmadığını öne sürerek, "ByLock çözüm içeriklerinin belirlenmesini mahkemenin takdirine bırakıyorum. Söz konusu telefon numarası bana aittir ama uygulamayı kullanmadım." iddiasında bulundu.

Duruşmada, davanın soruşturma aşamasında bilirkişi raporu hazırlayan ve usulsüz dinlemelere ilişkin tutanakta imzası olan TİB çalışanları tanık olarak dinlendi.

Daha sonra sanık ve avukatlarının talepleri ile duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme ara kararını açıkladı.

Buna göre "suçun vasfı ve mahiyeti" ve "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ayrıca davanın esasına ilişkin mütalaasını vermek için dosyanın tamamını isteyen cumhuriyet savcısının talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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