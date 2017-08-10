Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde değişik milletlere mensup 119 kaçak göçmen yakalandı.

İHA'nın haberine göre; Sungurlu ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine Erzincan'dan Ankara'ya gittiği öğrenilen Mustafa Yüzübenli yönetimindeki yolcu otobüsünü durdurdu. Polis ekiplerinin otobüste yaptığı aramada Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Irak, Türkmenistan, Suriye, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen 102'si erkek, 9'u bayan 8'i çocuk 119 göçmen yakalandı.

Sungurlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kontrol noktasında durdurdukları ve trafikten men edildiği öğrenilen otobüsün her tarafından kaçak göçmen fışkırdı. Bazı kaçak göçmenlerin otobüs içerisinde üst üste, bazıların ise otobüs şoförlerinin dinlenmek amacıyla kullandığı bölümde yolculuk yaptığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı arama da otobüsün bagaj kısmından da yaklaşık 20 göçmen ele geçirildi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan bazı kaçak göçmenler Türkiye'ye yaklaşık iki ay önce farklı tarihlerde yasa dışı yollardan giriş yaptıklarını belirttiler. Göçmenler, Erzincan'dan Ankara'ya çalışmak için gittiklerini ifade ettiler.

Polis ekipleri tarafından kimlik kontrolleri yapılan göçmenler Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere Çorum'a gönderildiği öğrenildi.