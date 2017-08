Bodrum Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencisi A.S., stajını yaptığı Bodrum Öğretmenevi'nin müdürü M.K.'nin son 3 aydır cep telefonuna SMS göndererek ve Whatsapp'tan mesaj atarak tacizde bulunduğunu ailesine anlattı.



DHA'nın haberine göre, geçen 7 Ağustos'ta ailesi ile Bodrum Adliyesi'ne giden A.S., evli 2 çocuk babası M.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. A.S. şikayet dilekçesinde şöyle dedi:



"M.K., birkaç kez telefona mesaj attı yanıt vermedim. Tacizlerini sürdürünce tersleyen ve bunun ahlaksızca bir şey olduğunu anlatan cevap yazdım. Bu kez okuldan çıktığımda, yolda önüme geçip, yanlış anlamamam gerektiğini söyleyip, özür diledi, iyi dileklerini, niyetini anlatmaya çalıştı. Yine tersledim. Telefon ile tacize devam edince psikolojim bozulmaya başladı. Okullar kapandı, yine tacize devam etti. Durumu aileme anlatıp şikayetçi oldum."



A.S., M.K. tarafından gönderildiği ileri sürülen mesajların bir örneğini de savcılığa teslim etti. Şikayet üzerine M.K. hakkında adli soruşturma başlatıldı.



Muğla İl milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yıllık izinde olan M.K.'nin açığa alındığını, hakkındaki idari ve adli soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

