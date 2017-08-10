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Bingöl'deki hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Bingöl'de hain saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Bingöl Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü bölgesinde keşif ve gözetleme görevi yürüten güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı, 1 asker yaralandı, 1 asker şehit düştü

10 Ağustos 2017 Perşembe, 22:00:00 Güncelleme: 22:03:28 AA

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, bölgede yürütülen terör operasyonu kapsamında keşif ve gözetleme yapan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü bölgesinde keşif ve gözetleme görevi yürüten güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada yaralanan 2 askerden biri, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Diğer askerin ise tedavisi sürüyor.

Bölgede başlatılan operasyon devam ediyor.

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