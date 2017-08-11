Yerli zekâ testi ASIS’ı hazırlayan ekibin başındaki Prof. Dr. Uğur Sak, yurtdışından uyarlanan zekâ testleriyle Anadolu Sak Zekâ Ölçeği (ASIS) adı verilen yerli test arasındaki farkı anlattı. Oyun gibi olması nedeniyle çocukların test yaparken eğlendiklerini, böylece daha doğru bir ölçümün yapıldığını ifade eden Sak, “ASIS’ın en önemli farkı, 6 yaş altına tanılama yapabilmesi ve son yöntemler kullanılarak Türk kültürüne özgü sembol ve dil kullanımı” dedi. 4-12 yaş arasına uygulanabilen ASIS’ı örneklerle açıklayan Sak, “Yabancı testlerde kahvaltıda ‘kruvasan’ varsa bizim testimizde ‘zeytin, peynir’ var. Yabancı testlerde ‘deve’, bizde ‘koyun, kuzu’ var. Zekâ puanı verirken yüzde 1-95 güven aralığı veriyoruz. Tüm zekâ testlerinin yapıları değişebilir, bu teoriye bağlı. Bizim testimizde zekâ 3 tabakalı. Bu yüzden ölçülen beceriler değişebiliyor” diye konuştu.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre testin Türkiye’yi tam temsil ettiğini belirten Sak, “Diğer tüm testlerde standardizasyon ve Türkiye temsili sorunu var” ifadesini kullandı. Türkiye’de geçen yıla kadar WISC-R gibi zekâ testleri uygulanıyordu. Ancak bu yıl; 1. ve 2. sınıf öğrencilerine son aşamada 30 bin öğrenciye ilk defa yerli zekâ testi olan ASIS yapıldı.

‘UYARLAMADA HATA VARDI’

Zekâ testlerinin standardizasyonunu yapan ekibin başındaki Prof. Dr. Ferhunde Öktem ise yurtdışından uyarlanan testlerde yaşanan sıkıntılara işaret ederek, şunları söyledi: “Testte ABD bayrağındaki yıldızlardan biri çıkarılarak ‘Bu bayraktaki eksikliği bulun’ denilen soru, uyarlama sırasında Türk bayrağından yıldız çıkarılarak soruldu. Amerikan futbol topundaki dikişleri silerek çocuklara neyin eksik olduğu sorulurken Türkiye’deki çocuklar ‘Fırın küreği’ cevabını verdi. Çünkü bizim kültürümüzde yeri olan bir araç değil. Ankara, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ ile ortak çalışarak Türkiye örneklemleri üzerinde titiz çalışıyoruz.”

‘SORULAR HERKESİN ELİNDE’

Rehber öğretmenlerin testleri önceden ailelere verdiğini savunan Öktem, “WISC-R testi 32 yıl önce kullanılan bir test. Ayrıca sorular herkesin elinde. Herkes üstün yetenekli çıkıyor. Doğru değerlendirme yapmak zor. Yerli yetenek testi ASIS, görseli bol olan bir test olduğu için yayılması daha zor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı