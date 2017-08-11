Beyoğlu'nda bir dönem ünlülerin kemancılığını da yapan müzisyen Ahmet Çolakçalar evinde ölü bulundu. Çolakçalar'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

İHA'nın haberine göre olay, Beyoğlu, Devşirmeler sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Çolakçalar(53) çalıştığı müzikholden geç saatte evine geldi. Evinde bir süre dinlendikten sonra yere yığılarak bayıldı. Oğlu M.Çolakçalar babasının evine gelerek kapıyı defalarca çalmasına rağmen açan olmadı. Kapıyı kırarak içeriye giren M.Çolakçalar babasını yerde hareketsiz halde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri incelemeleri ardından Ahmet Çolakçalar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTRILIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ev ve apartman çevresine güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Çolakçalar'ın cesedi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ahmet Çolakçalar'ın bir dönem Hakan Taşıyan, Ferdi Tayfur başta olmak üzere birçok sanatçının kemancılığını yaptığı ve aynı sahneyi paylaştıkları öğrenildi. Çolakçalar'ın ölüm nedeni araştırılıyor.