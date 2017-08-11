Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmak istediği askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ üyesi olan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar sürüyor. İşte FETÖ ile bağlantısı olan veya örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlarda 11 Ağustos 2017 Cuma günlüğü...

Haberler anlık olarak güncellenmektedir...

KAYSERİ'DE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock programı kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.



FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizli ağı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla tespit edilen doktor, mühendis, öğretmen ve polis 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden Özkan S, Sıddık Y, Kalender Ö. ve Aydın Ö. tutuklanırken, Ersin S. ve Hacı Duran A. ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. (DHA)

ORDU MERKEZLİ OPERASYONLARDA 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ordu merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 18 kişi Ordu, Yozgat, İstanbul, Ankara ve Trabzon'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aralarında mühendis, bankacı, imam, öğretmen ile örgütün eski şirket çalışanlarının bulunduğu şüpheliler Ordu'ya getirildi.



Şüphelilerin Ordu Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının devam ettiği belirtildi. (DHA)