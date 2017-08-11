İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde esnafa dağıttıkları sözde etkinlik davetiyesi karşılığında zorla para alan örgüt üyeleri, Avrupa'daki örgüt kamplarında eğitim alarak sansasyonel eylem için İstanbul'a geldiği belirlenen teröristler ve örgütün Tunceli-Bingöl yapılanmasında yer alıp İstanbul'da saklandığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Arnavutköy, Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Fatih, Gaziosmapaşa, Küçükçekmece, Kartal ve Sultangazi'de operasyon düzenleyen polis, haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 12'sini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 1 otomatik av tüfeği, 1 pompalı tüfek ,59 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ADANA'DA PKK OPERASYONUNDA 20 GÖZALTI

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüphelinin babası ise oğlu polis aracına binerken oğlunu öpmek istedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu ve eylemde bulunduğu öne sürülen 30 kişinin evine şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinden yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyona, helikopter de havadan destek verdi.

Özel harekat timlerinin kapıların başında uzun namlulu silahlarla beklerken evlere giren ekipler, 20 kişiyi gözaltına aldı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

VAN'DA TERÖR OPERASYONU

Van'ın Muradiye ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Saraç köyünde "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Saraç Köyü Muhtarı S.S. ile 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, İbrahim S. ve Abdulbari S. ise cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri, 8 Ağustos'ta terör örgütü PKK'ya yönelik Saraç köyündeki bazı adreslere operasyon düzenlemiş, köy muhtarı S.S. ile 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.