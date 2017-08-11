Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 yılı motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınav takviminde yer alan bilgiye göre, ehliyet sınav sonuçları dün açıklanacaktı. Sınav sonuçlarının açıklanmaması sürücü adaylarının "ehliyet sınav sonuçları neden açıklanmadı?" diye meraklanmasına sebep oldu. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2017 MEB ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ehliyet sınav sonuçlarına dair tüm detaylar ve sınav sonuçları sorgulama ekranı...

MEB, EHLİYET SINAV SONUÇLARINI NEDEN AÇIKLAMADI?

Yüz binlerce sürücü adayı, 29 Temmuz 2017 tarihinde ehliyet sınavına katılım sağlamıştı ve sürücü belgesi almak için sorulan zorlu sorulara doğru yanıt vermek için çabaladı.

Sınav sonuçlarını bir süredir bekleyen sürücü adayları, MEB'in takvimine göre dün ehliyet sınav sonuçlarını MEB üzerinden öğrenebilecekti. Ancak ehliyet sınav sonuçları MEB üzerinden açıklanmadı ve sürücü adayları ehliyet sınav sonuçlarını sürücü kursları üzerinden öğrenebildi.

Ehliyet sınav sonuçlarının neden MEB üzerinden açıklanmadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Adaylar ise, mağduriyetlerini sosyal medyadan dile getirdi.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ehliyet almak ve trafiğe çıkmaya hak kazanmak için yapılan ehliyet sınavlarının birinci aşamasına 29 Temmuz'da katılan adaylar, ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmek için sorulan zorlu sorulara doğru yanıt vermek için çabaladı.

Sınavda en az 35 soruya doğru yanıt veren yani en az 70 puan alan sürücü adayları, ehliyet alma sürecinin ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanacak. Direksiyon sınavı da adayın sürüş becerisini ortaya koyacak ve sürücü adayının trafiğe çıkmasında herhangi bir problem bulunmadığı takdirde aday ehliyetini alacak.

Ehliyet sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 2017 motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınav takvimine göre dün açıklanacaktı. Ancak MEB, ehliyet sınav sonuçlarını açıklamayınca bazı adaylar sınav sonuçlarını öğrenemedi, bazı adaylar da sürücü kurslarıyla iletişim kurarak ehliyet sınav sonuçlarını öğrendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugün resmi olarak internet sitesinden ehliyet sınav sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Eğer ehliyet sınav sonuçları bugün açıklanırsa, aşağıdaki link üzerinden ehliyet sınav sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN? (2017)

29 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınavının ardından sonuçlar için bekleyişe geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ehliyet sınav sonuçları bugün gün içerisinde açıklanacak. Sınavda sorulan 50 sorudan en az 35'ine doğru yanıt veren adaylar, ehliyet alma sürecinin ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanacak.

Direksiyon sınavının ne zaman yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 yılı motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınav takviminde yer almıyor. Ancak bir önceki dönemlere bakıldığında direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ve 22 gün sonra yapılıyor.

DİREKSİYON SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Aday sürücü koltuğuna oturmadan önce heyecanını yenmeli ve konstantre içinde olmalıdır.

Direksiyon sınavına giren aday, kontağı çalıştırmadan önce yapması gerekenler: Koltuk ayarlaması, aynaları ayarlaması, aday manuel vitesli bir arabada sınava girecekse vitesi boşa alması.

Arabayı çalıştırdıktan sonra adayın yapması gerekenler: Aday kolunu pencere tarafına uzatmamalı, her iki eliyle direksiyona hakim olmalı. Hız sınırlarına göre arabayı kullanmalı (ne çok yavaş, ne çok hızlı). Aday yanındaki hocasıyla ve arkadaki görevlilerle konuşmamalı, soru sorulduğunda gözlerini yoldan ayırmadan cevap vermeli.

Şerit değiştirmede hızlı hareket etmemeli; ilk önce geçeceği şerite doğru sinyal vermeli ve yan aynalardan o şeriti kontrol etmeli (Görevlilerin en çok dikkat ettiği durum), diğer şerite geçerken direksiyonu hemen çevirmemeli, yavaşça hareket etmeli.

Direksiyon sınavında aday arabanın içinde 30 dakika kalmışsa, sınavı geçmiş demektir. 30 dakikadan önce eğer aday arabadan indirildiyse, sınavı geçersiz olarak görülmektedir.

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