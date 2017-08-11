Konya'da bir mağazada kalan Habibe Tok, içeride hırsızların olduğunu anlayınca kendisini odaya kilitleyip polisi arayarak yardım istedi. Hırsızlar kasadaki paraları alıp kaçarken şoka giren genç kız ise uzun süre gözyaşı döktü.



DHA'nın haberine göre olay, saat 04.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre Erzurum'dan geldiği öğrenilen mağaza çalışanı 25 yaşındaki Habibe Tok, mağazanın 3'ncü katındaki odada uyurken içeriden sesler geldiğini fark etti. İçeride hırsızların olabileceğini düşünen Habibe Tok, telefonla işyeri sahibini aradı. İşyeri sahibi de telefonundan güvenlik kameralarına baktığında mağaza içerisinde iki hırsızın dolaştığını gördü ve Habibe Tok'u arayarak polisten yardım istemesini söyledi.

KAPIYI ZORLAMIŞLAR



Habibe Tok, hırsızlardan korkup kendisini odaya kilitledi ve polisten yardım istedi. Bu sırada hırsızlar Habibe Tok'un kaldığı odanın kapısını da zorladı ancak açamadı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, kapalı mağazaya giremeyince itfaiyeden yardım istedi.İtfaiyenin uzattığı merdivenle Habibe Tok'un bulunduğu 3'ncü kattaki odasının camından içeri giren polis, şüphelileri bulmak için mağazada arama yaptı. Şüphelilerin çatıdan girdiğini belirleyen polis, kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı aldıklarını belirledi ve kaçarken düşürdükleri eldiven ile madeni paraları bulundu.



Habibe Tok yaşadığı olayın şokunu uzun süre üzerinden atamazken, polis mağazanın yanındaki binaları didik didik aradı ancak hırsızları yakalayamadı.



