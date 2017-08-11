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FETÖ şüphelisinin evinden suikast kalemi çıktı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan birinin evinde suikast silahı bulundu

11 Ağustos 2017 Cuma, 10:30:36 Güncelleme: 10:39:07 AA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgütün "özel güvenlik şirketleri" yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 31 Mayıs'ta Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli arasında yer alan M.A.O'nun (50) evinde arama yapıldı. Aramada, kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi.

Silah incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. İncelemesi tamamlanan silahın kullanılabilir ve çalışır vaziyette olduğu belirlendi.

Örgütün "özel güvenlik şirketleri" yapılanmasında yer aldığı ve gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen M.A.O, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

 

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