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Kayseri'de tartıştığı eşini rehin alan öfkeli kadını polisler ikna etti

Polis otosuna bindirilen Y.D.'nin yanına gelen komşuları, "Ne yapıyorsun abla? Kendine gel. Biz seni biliyoruz" diyerek teselli etmeye çalıştı

11 Ağustos 2017 Cuma, 10:47:51 Güncelleme: 10:57:36 İHA

Kayseri'de tartıştığı eşini rehin alan kadını polis ekipleri ikna etti. Polis otosuna bindirilen kadını komşuları, "Biz seni biliyoruz abla" diyerek teselli etmeye çalıştı.

İHA'nın haberine göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Y.D. isimli kadın ile eşi M.D. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D., eline aldığı bıçakla eşi M.D.'yi rehin aldı. Evdeki bağrışmaları duyan çevre sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, Y.D.'yi ikna edemeyince, eve sağlık ve itfaiye ekiplerini de çağırdı.

"BİZ SENİ BİLİYORUZ"

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ikna olan Y.D., elindeki bıçakla birlikte dışarı çıktı. Bu arada, polis otosuna bindirilen Y.D.'nin yanına gelen komşuları, "Ne yapıyorsun abla? Kendine gel. Biz seni biliyoruz" diyerek teselli etmeye çalıştı.
Gözaltına alınan Y.D., karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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