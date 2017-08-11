Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince 2017 yılı başından bu yana Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda 3 farklı olayda toplam 7 adet İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 91 adet yardımcı elektronik parça ele geçirildi.

İHA'nın haberinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 2017 yılı başından bu yana Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda 3 farklı olayda toplam 7 adet İHA ve 91 adet yardımcı elektronik parça ele geçirildi.

Türkiye'nin Suriye'ye açılan kapılarından Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonla terör örgütleri tarafından gözetleme, keşif ve saldırı amacıyla kullanılan İHA ve yardımcı elektronik parça ele geçirildi.

Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri Suriye'ye çıkış yapmak üzere Cilvegözü Gümrük sahasına gelen tarım ilacı yüklü tırın gümrük işlerinin tamamlandığı sırada şoförün hal ve tavırlarından şüphelendi. Tırda yapılan arama sonucunda sürücü kabininde beyan dışı 4 adet İHA ve batarya, kumanda gibi 68 adet yardımcı elektronik aksam ele geçirildi.

Yapılan incelemede İnsansız Hava Araçlarına ilişkin herhangi bir beyan ya da fatura olmadığı ve ülke içinde de İnsansız Hava Aracı Kayıt Sisteminde kayıtlarının bulunmadığı tespit edildi.

Terör örgütlerinin eline geçmeden ülkeden çıkarılacakken Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince yakalanan araçlara Reyhanlı Cumhuriyet Savcısının talimatıyla el konuldu ve araç sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca iki farklı olayda da 3 adet İHA ve 23 adet yardımcı elektronik parça ele geçirildi.

Cilvegözü Gümrük Kapısı