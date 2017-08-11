TEOG tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca sekizinci sınıf öğrencisi lise yerleşimlerini tamamladı ve TEOG nakil işlemleri için bekleyişe geçti. Okulunu değiştirmek için nakil yapmak isteyen ve yeni kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler merakla boş kontenjanları merak ediyor. İşte 2017 TEOG nakil işlemleri ve boş kontenjan listesi hakkında detaylar...

TEOG NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TEOG yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açılmış ve yüz binlerce öğrenci lise yerleşimini tamamlamıştı.

Ancak herhangi bir liseye yerleşimi olmayan öğrenciler de açık liseye kayıt ettirildi. MEB tarafından açık liseye kaydı yaptırılan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecekler.

Yerleştirmeye esas nakil başvuruları 14 Ağustos - 18 Ağustos, 21 Ağustos - 25 Ağustos ve 28 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında yapılacak ve öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurularını herhangi bir ortaokul müdürlüğünden boş kontenjan şartı olmadan yapabilecekler.

Yerleştirmeye esas nakil başvuru yerleştirmeleri ise YEP üstünlüğü baz alınarak merkezi şekilde yapılacak. Yerleştirmey esas nakil sonuçları, 18 Ağustos, 25 Ağustos ve 6 Eylül tarihlerinde öğrencilere duyurulacak.

BOŞ KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEOG NAKİL İŞLEMLERİ TAKVİMİ

11 Ağustos 2017: Tercih Sonuçlarına Göre Boş Kontenjanların Açıklanması

14-18 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

21 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının Açıklanması

21-25 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

28 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının Açıklanması

28 Ağustos-06 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının ve Taban Puanlarının Açıklanması

10, 11 VE 12. SINIFLAR İÇİN NAKİL

Nakil işlemleri süreci, yalnızca TEOG 2017'yi kapsamayacak ve 10, 11 ve 12. sınıflar da nakil işlemleri yapabilecek. Aşağıdaki link üzerinden 10, 11 ve 12. sınıflar için boş kontenjan bilgilerine erişebilirsiniz.

NAKİL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrenciler, yukarıdaki linkte yer alan menüden istediği okul türüne göre seçim yaptıktan sonra il ve ilçe bilgilerini girecek. Ardından hemen altında yer alan Okul seçeneği ile de nakil olmak istediği okulu seçecek.

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