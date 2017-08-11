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Malatya, Kara kuvvetleri komutanı
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'tan Vali Kaban'a veda ziyareti

Yüksek Askeri Şura kararıyla emekliliğe sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Malatya Valisi Ali Kaban'a ziyarette bulunarak veda etti

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:58:18 Güncelleme: 12:12:47 İHA

Yüksek Askeri Şura kararıyla emekliliğe sevk edilen Orgeneral Salih Zeki Çolak beraberinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ile birlikte Malatya Valiliği'ne ziyarette bulundu. 

İHA'nın haberine göre, Malatya Valisi Ali Kaban'ın kapıda karşıladığı Çolak, daha sonra Valilik binasında Şeref Defterini imzaladı. Vali Kaban ile birlikte makama geçen Orgeneral Çolak, yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
Çolak, daha sonra Malatya Valiliği'nden ayrıldı.

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