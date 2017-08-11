Yüksek Askeri Şura kararıyla emekliliğe sevk edilen Orgeneral Salih Zeki Çolak beraberinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ile birlikte Malatya Valiliği'ne ziyarette bulundu.

İHA'nın haberine göre, Malatya Valisi Ali Kaban'ın kapıda karşıladığı Çolak, daha sonra Valilik binasında Şeref Defterini imzaladı. Vali Kaban ile birlikte makama geçen Orgeneral Çolak, yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Çolak, daha sonra Malatya Valiliği'nden ayrıldı.

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