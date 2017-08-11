Karabük'te oturan Emrah Yaka, evinin önünde park halindeki otomobilinin üzerine bırakılan paketi almak isterken içindeki patlayıcının infilak etmesi sonucu kuzeni Hakan Bulut ile birlikte hafif yaralandı.



DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Haddehanede işçi Emrah Yaka, Karabük Belediyesi'nde işçi kuzeni Hakan Bulut ile birlikte gece yan yana olan evlerine geldi. İki kuzen, Emrah Yaka'nın kullandığı, ancak eniştesine ait park halindeki otomobilin kaputunun üzerindeki paketi fark etti. Kuzenler paketi almaya çalıştıkları sırada içindeki patlayıcı infilak etti. Yaralanan Yaka ve Bulut, çevredekiler tarafından özel araçla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kuzenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.





EL YAPIMI PATLAYICI



Polis ekipleri aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı, inceleme yaptı. Bomba imha uzmanının yaptığı ilk incelemede aracın üzerine konulan paket içinde el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi. Polis, patlayıcı maddenin Emrah Yaka ile husumeti olan kişi ya da kişilerce hazırlanarak aracın üzerine konulduğunu değerlendirdi. Polis, söz konusu kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.