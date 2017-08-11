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GÜNDEM

Şemdinli'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı, güvenlik güçlerince infilak ettirildi

11 Ağustos 2017 Cuma, 12:35:30 Güncelleme: 12:40:11 AA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü şekilde infilak ettirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Altınsu köyünde devriye gezen güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcıyı fark ederek, yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, patlayıcıyı kontrollü şekilde infilak ettirdi.

BİR POLİS HAFİF YARALANDI

Ekipte yer alan ve patlamanın etkisiyle hafif yaralanan bir polis memuru, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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