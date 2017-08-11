Otomobilin önüne fırlayan oğlunu kurtaramadı!

İHA'nın haberine göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ANNE YOLA SAVRULDU, EVLADI ARAÇ ALTINDA KALDI



Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada, G.G. (25) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğuna çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne R.K. (27) ağır yaralanırken, 3 yaşındaki oğlu Serdal K. hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Çocuğun cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

KAZA ANI KAMERADA



Bu arada, 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde annesinin elinden kurtularak caddeye fırlayan çocuk ve onu yakalamaya çalışan anneye cadde üzerinde seyreden otomobilin çarpması yer alıyor.

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Kaza

kaza anı