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GÜNDEM

Tarsus'ta caddeye fırlayan çocuk ve onu yakalamaya çalışan anneye otomobil çarptı

Otomobilin önüne fırlayan oğlunu kurtaramadı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında annesinin elini bırakıp koşan çocuk arabanın altında ezilerek can verdi. Acılı anne evladını kurtarmak istese de başarılı olamadı

11 Ağustos 2017 Cuma, 12:36:03 Güncelleme: 12:37:46 İHA

İHA'nın haberine göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ANNE YOLA SAVRULDU, EVLADI ARAÇ ALTINDA KALDI

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada, G.G. (25) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğuna çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne R.K. (27) ağır yaralanırken, 3 yaşındaki oğlu Serdal K. hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Çocuğun cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada, 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde annesinin elinden kurtularak caddeye fırlayan çocuk ve onu yakalamaya çalışan anneye cadde üzerinde seyreden otomobilin çarpması yer alıyor.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 3 dakika önce
    Allah kimsenin başına vermesin.
  • Misafir 5 dakika önce
    Şehir içinde bu hızı yapan canidir
  • Misafir 9 dakika önce
    Çok acı bir olay.
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