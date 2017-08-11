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İstanbul'da Atatürk büstüne saldıran kişi gözaltına alındı

Ümraniye'de bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü söktüğü belirlenen bir kişi gözaltına alındı

11 Ağustos 2017 Cuma, 12:55:51 Güncelleme: 12:57:52 DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Yukarı Dudullu 75.Yıl Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstü dün saat 02.15 sıralarında bir kişi tarafından söküldü.

DHA'nın haberine göre; Olayla ilgili Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği Mehmet T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet T.'nin Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    Ne istersiniz büstten o zaman para niye kuulanırsınız
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