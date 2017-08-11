Mersin'de PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin ise arandığı bildirildi.

İHA'nın haberinde, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüne eleman temin ettikleri, örgütün propagandasına dönüşen eylemlere katıldıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunmayan 3 kişinin ise aranmasına devam edildiği bildirildi.