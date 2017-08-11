Erdoğan'dan ABD ve Kuzey Kore uyarısı: İkisi arasında kalmayabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı:

NATO çerçevesi içinde Almanların bu talebine NATO ile de görüşmelerimizi yaparak olumlu bir yaklaşım sergiledik. Bu İncirlik olayı değil, daha farklı bir olay. Milli Savunma Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız bu süreci yönetiyor.

Şu anda dünyada yaklaşık 16 ülke nükleer silahlanmada ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Bunların içerisinde 3 ülke var ki bunların şu anki nükleer silahlanmada ciddi bir gücü var. Temenni ederiz ki bu Amerika-Kuzey Kore arasındaki bu tehditler adeta bir vuruşmaya dönüşmez ve bu, dünyada sadece ikisi arasında kalmayabilir. Daha farklı bir tehdit sürecini de başlatabilir. Burada bir politik neticeye dönüşmek suretiyle noktalanır diye temenni ediyorum.

Cilvegeözü ile ilgili olarak biz insani yardım konusunda hep başı çektik. İnsani yardım konusunda düşüncelerimiz hep aynı. Ama insani yardımdan çıkıp silahlanma sürecine girdi. Bu bakımdan Cilvegözü'nü açık tutacağız. Ama silah vs. işine dönerse buna yol vermemiz mümkün değil.

İdlib ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor.