Niğde'de Türkçe 'kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Hero' yazılı tişört giyen Ramazan Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık eski Astsubay Gökhan Güçlü'nün Türkçe kahraman anlamına gelen 'Hero' tişörtü ile gelmesi sonrası Adalet Bakanlığı, tüm Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelge ile "FETÖ" ve diğer terör örgütü mensubu tutukluların kamuoyunu ve davaları etkilemeye yönelik mesaj içerikli kıyafetlerinin toplatılması istemişti.

Bugün de Niğde merkezde bulunan PTT şubesine 'Hero' yazılı tişörtle gelen 17 yaşındaki Ramazan Ö. ihbar üzerine Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşı küçük olan öğrenci, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kimlik kontrolü yapılan Ramazan Ö. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Niğde Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdiler.

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