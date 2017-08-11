Zeytinburnu'nda elleri bağlanarak bir bodrum katında rehin tutulan dört İranlı polis tarafından kurtarıldı. İranlı şahıslar gözyaşları içerisinde kurtarılırken, şahısları kaçıran şüphelilerden Afgan uyruklu bir kişi polis tarafından yakalandı. Tüm yaşananlar ise cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın haberine göre, Zeytinburnu'nda iddiaya göre dört İranlı, Afgan uyruklu çete tarafından kaçırıldı. Şahıslar, elleri bağlanarak bir bodrum kata konuldu. Mahalleli İranlıların seslerini duyunca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri,yaptığı operasyonla şahısları rehin aldığı iddia edilen bir Afgan'ı yakaladı. Polis bodrum kata girdiğinde elleri bağlanmış halde dört İranlı buldu. İranlılar polis tarafından gözyaşları içerisinde kurtulurken, şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, tüm bu yaşanılanlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde İranlı şahıslar kurtulduklarına sevinerek gözyaşı döküyor.Şüpheli bir şahıs ise gözaltına alınıyor.