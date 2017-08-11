Trabzon'da teröristlerle sıcak temas! Operasyon sürüyor

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı öğrenildi.
Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Maçka ilçemiz kırsalında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu 9 Ağustos tarihinde başlatılan operasyon sırasında, 11 Ağustos tarihinde, bugün saat 15.00'te bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlanmış olup operasyonel faaliyet devam etmektedir."
ÇOK SAYIDA GÜVENLİK GÜCÜ SEVK EDİLDİ
Öte yandan sıcak temasın sağlandığı bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği öğrenildi.
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