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İstanbul Küçükçekmece'de 2 kişi yaralı baykuşa kalp masajı yaptı

İstanbul Küçükçekmece'de yaralı baykuşun imdadına yetişen 2 vatandaştan biri minik hayvana kalp masajı yaptı

11 Ağustos 2017 Cuma, 23:39:01 Güncelleme: 23:48:04 HABERTURK.COM

İstanbul Küçükçekmece sahilde dolaşırken bir baykuşa araba çarptığını gören vatandaşlar Halil Eğin ve Fatih Kuloğlu hayvanın yardımına koştu.



Baygın halde bulunan baykuşa kalp masajı yapan Halil Eğin onu hayata döndürdü. Minik baykuşu ilk fark eden Fatih Kuloğlu ise bir hayvanın hayatını kurtarmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yaralı baykuş ise 1 günlük aradan sonra iyileşti. Baykuş aracın çarptığı aynı yerde özgürlüğüne kavuştu. Onu bulan koca yürekli 2 kişi tarafından doğaya salındı.

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