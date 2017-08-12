Şişli’de halk otobüsünü durduran şoför, seccadesini orta kapının önüne sererek yolcuların şaşkın bakışları arasında namaz kılmaya başladı. Şişli-Karayolları seferini yapan A-339 numaralı özel halk otobüsünün şoförü, namazı bitirdikten sonra yerine geçerek aracı yeniden hareket ettirdi.



Olay önceki gece 21.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de bulunan bir AVM’nin önündeki otobüs durakları yakınında meydana geldi. Yol ortasında yaşanan olayın ardından şoför yola devam etti. Yolculardan birinin görüntülediği bu anlar, sosyal medyadan paylaşınca olay ortaya çıktı.

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