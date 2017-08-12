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Şişli'de otobüsü durduran şoför namaz kılmaya başladı

Yolculardan birinin görüntülediği bu anlar, sosyal medyadan paylaşınca olay ortaya çıktı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:08:17 Güncelleme: 11:15:03

Şişli’de halk otobüsünü durduran şoför, seccadesini orta kapının önüne sererek yolcuların şaşkın bakışları arasında namaz kılmaya başladı. Şişli-Karayolları seferini yapan A-339 numaralı özel halk otobüsünün şoförü, namazı bitirdikten sonra yerine geçerek aracı yeniden hareket ettirdi.

Olay önceki gece 21.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de bulunan bir AVM’nin önündeki otobüs durakları yakınında meydana geldi. Yol ortasında yaşanan olayın ardından şoför yola devam etti. Yolculardan birinin görüntülediği bu anlar, sosyal medyadan paylaşınca olay ortaya çıktı.

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YORUMLAR 29
  • Misafir 27 saniye önce
    Kılacak arkadaşım çalışana ibadet hakkı vermezeniz kılar medeni olmak bunu gerektirir
  • Misafir 45 saniye önce
    Show zamanı
  • Misafir 2 dakika önce
    abdesti saglammi acaba!civisi cikmis istanbulun,,,
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