Batman'da hain saldırı

Batman'ın Sason ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.
Sason ilçesi kırsalındaki Kelhasan bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında yola daha önce PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Saldırıda yaralanan 2 asker, müdahaleye rağmen şehit düştü.
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YORUMLAR 21
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Misafir 2 dakika önceAllah belanızı versin. Defolun Irak'a Suriye'ye...00
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Misafir 2 dakika önceEvet diyenler,hesap sormayakmısınız?sizi kandırdılar,evet çıkınca terör bitecek dediler.her gün şehit haberi geliyor.00
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Misafir 4 dakika öncetüm terör örgütlerinin isimlerini ağzına alamayacaksınız korkudan soysuz teröristler ve yandaşları00