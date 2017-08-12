Batman'da hain saldırı

Batman'ın Sason ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.



Sason ilçesi kırsalındaki Kelhasan bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında yola daha önce PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Saldırıda yaralanan 2 asker, müdahaleye rağmen şehit düştü.

batman

son dakika