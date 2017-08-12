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Son dakika... Batman'da terör saldırısı: 2 asker şehit

Batman'da hain saldırı

Saldırıda yaralanan 2 asker, müdahaleye rağmen şehit düştü

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:15:57 Güncelleme: 11:28:58 AA

Batman'ın Sason ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Sason ilçesi kırsalındaki Kelhasan bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında yola daha önce PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Saldırıda yaralanan 2 asker, müdahaleye rağmen şehit düştü.

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YORUMLAR 21
  • Misafir 2 dakika önce
    Allah belanızı versin. Defolun Irak'a Suriye'ye...
  • Misafir 2 dakika önce
    Evet diyenler,hesap sormayakmısınız?sizi kandırdılar,evet çıkınca terör bitecek dediler.her gün şehit haberi geliyor.
  • Misafir 4 dakika önce
    tüm terör örgütlerinin isimlerini ağzına alamayacaksınız korkudan soysuz teröristler ve yandaşları
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