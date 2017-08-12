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ÖSYM SON DAKİKA (ÖSYM yanlış puan hesapladı) ! Kimlerin üniversite yerleştirmesi iptal edildi!

ÖSYM'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Puan hesaplamaları hatalı yapıldı

Bin 110 kişi üniversiteye girdi, bin 448 kişinin yerleştirmesi iptal

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:51:13 Güncelleme: 13:23:06

ÖSYM, üniversite sınavıyla ilgili güncelleme yapıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, bin 110 adayın ilan edilen yerleştirilmesi değişti, açıkta kalan bin 628 aday bir programa yerleştirildi, bin 448 adayın yerleştirilmesi iptal edildi.

BİN 110 ADAYIN YERLEŞTİRİLMESİ DEĞİŞTİ, AÇIKTA KALAN BİN 628 ADAY YERLEŞTİRİLDİ

ÖSYM'den yapılan duyuruda şöyle denildi:

08.08.2017 tarihinde açıklanan 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarında, adayların yerleştirmelerinde kullanılacak puanlar belirlenirken Tablo-6C’nin ekinde yer alan okul türlerinden mezun olan adayların alan ve dallarına göre ek puan kullanılabilecek tercihlerinde ‘ek puanlı yerleştirme puanları’ yerine ‘ek puansız yerleştirme puanları’nın kullanıldığı tespit edilmiştir.

Bu işlemin düzeltilmesi amacıyla yapılan güncellemede 1110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değişmiş, 1628 aday daha önce bir programa yerleşmemişken yerleşir duruma gelmiş, ek puanı dikkate alındığı için yerleşen bu adaylar nedeniyle daha önce bir programa yerleştiği ilan edilen 1499 aday ise yeni durumda herhangi bir programa yerleşememiştir.

Konu ile ilgili adaylar ve kurumlar bilgilendirilmiş, yeni sonuçlar 12.08.2017 tarihi saat 11:00 itibariyle güncellenmiştir.  Bu durumdan etkilenen adaylardan özür diler bilgilerine saygıyla sunarız.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA EKRANI

ÖSYM'nin hatalı puan açıklamasıyla birlikte 1110 adayın açıklanan yerleştirmeleri değişti ve bir kuruma yerleşemeyerek açıkta kalan 1628 aday da yerleştirildi. Öte yandan hatalı puan hesaplama nedeniyle yanlış yerleştirilen 1499 adayın yerleştirme işlemleri iptal edildi ve herhangi bir programa yerleştirilmedi.

Aşağıdaki linkte yer alan ÖSYM sonuç açıklama ekranından yeni üniversite yerleştirmelerini görüntüleyebilirsiniz.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA EKRANI

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YORUMLAR 78
  • Misafir 50 dakika önce
    ogrenci yerlestirme sinavi
  • Misafir 51 dakika önce
    Yuhhhhhh başka da ne denir ki
  • Misafir 52 dakika önce
    Allah cezanızı versin
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