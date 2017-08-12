İzmir'de, tacize uğradığını iddia eden iki genç kızın yardım istedikleri polisler tarafından darp edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada görüntülerin yayılması ve polislere tepki gösterilmesinin ardından İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın soruşturma başlatıldığını açıkladı. Görüntülerin incelediğini belirten Aşkın, "Polisin vatandaşa davranış tavrına çok önem veriyoruz. Hukuki olarak soruşturuluyor. Hukuki olarak ne yapılması gerekirse yapılacak" dedi.



'SİZE BU KILIKLA AZ BİLE YAPMIŞLAR'



Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet İnmez'in aktardığı bilgilere göre, İzmir'de evlerine dönerken motosikletli iki kişinin tacizine uğradıklarını ileri süren 22 yaşındaki Seray G. ve 19 yaşındaki arkadaşı Derya, yolda gördükleri polisleri durdurarak yardım istedi. Kızlar, polislere "Plakayı alamadık, gördüyseniz yardımcı olabilir misiniz?" dedi. Seray G.'nin iddiasına göre bir polis memurunun "Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın" demesi üzerine tartışma yaşandı. Polisler daha sonra iki kıza tekme ve yumrukla saldırdı. Vatandaşların araya girmesi ile polisler ve genç kızlar ayrıldı. Seray G. ve arkadaşı Derya karakola giderek şikayetçi oldu.



KAMERALARA YANSIDI

Polislerin genç kızı darp etmesi güvenlik kameralarına da yansıdı. Kayıtlara göre iki kız yolda gördükleri polislere bir şey anlatıyor. Ardından polislerden biri kızların üzerine doğru yürüyüp vuruyor. Kızlar da da polise karşı koymaya çalışırken, ikinci polis memuru diğer kızı vurarak yere düşürüyor. Görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi ve tepki ile karşılandı.

Dayak görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ardından İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da görüntüleri izledi. Görüntüleri izler izlemez inceleme talimatı verdiğini belirten Aşkın, "Polisin vatandaşa davranış tavrına çok önem veriyoruz. Hukuki olarak soruşturuluyor. Görgü tanıklarının ifadesi alınıyor. Konuyla ilgili en ince detaya bakılıyor. Hukuki olarak ne yapılması gerekirse yapılacak. Polis halk ilişkilerine önem veren ve halkın desteğini alan teşkilatız. Böyle devam etmesi için de çalışıyoruz. Hata ve kusur varsa ortaya çıkacak. Hukuki olarak ne gerekirse yapacağız" dedi.