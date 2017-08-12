ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
TSK Kandil
GÜNDEM

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Harekatta, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü mensuplarının silah ve mühimmat deposu ile silah mevzisi olarak kullandığı tespit edilen 4 hedef imha edildi

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:47:54 Güncelleme: 12:48:00 AA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce ( TSK) Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait 4 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca, sabah saatlerinde Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü mensuplarının silah ve mühimmat deposu ile silah mevzisi olarak kullandığı tespit edilen 4 hedef imha edildi.

Görevini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER