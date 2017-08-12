Tunceli Valiliği'nden yangın haberlerine ilişkin açıklama

Tunceli Valiliği'nden, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarındaki yangın haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında "Dersim yanıyor" başlığı altında asılsız haberler ve paylaşımların yer aldığı, bölgeye ait olmayan yangın fotoğraflarının kullanıldığı belirtildi.



Haberler ve kullanılan fotoğraflarla ilgili açıklama ihtiyacı duyulduğu kaydedilerek, açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"İlimizde son bir ay içinde güvenlik güçlerimizce bölücü terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele kapsamında 19 terörist etkisiz hale getirilmiş olup, çok sayıda mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.



Bu kapsamda ilimiz Hozat Aliboğazı, merkez Kutuderesi ile Munzur Vadisi Bali Deresi mevkilerinde son bir hafta içinde güvenlik kuvvetlerimizce terör örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında şiddetli çatışmalar yaşanmış, çatışmalar sonucu meydana gelen orman yangınları örtü yangını şeklinde olup, orman alt tabakasında bulunan kurumuş otların yanması sonucu meydana gelmiştir."



Yangının Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldüğü duyurulan açıklamada, merkez Kutuderesi ile Munzur Vadisi Bali Deresi mevkilerindeki örtü yangınlarına ise devam eden operasyonlar nedeniyle müdahalede bulunulamadığı, operasyonların tamamlanmasının ardından gerekli müdahalenin yapılacağı vurgulandı.



Öte yandan, valilik, kentteki orman yangınlarına ait olduğu öne sürülen sosyal medyadaki fotoğrafları internet sitesinde paylaştı. Paylaşılan fotoğrafların, daha önce yurt dışında çıkan bazı yangınlara ait olduğu bilgisine yer verildi.





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