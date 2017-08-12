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Siirt'te kayıp askerin cenazesi su deposunda bulundu

Dün geceden itibaren aranan bir askerin cenazesi sabah saatlerinde su deposunun içinde bulundu

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:35:55 Güncelleme: 15:37:50 İHA

Siirt'te dün geceden itibaren aranan bir askerin cenazesi su deposunda bulundu.

İHA'nın haberine göre, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığına bağlı Doğu Kışla Taburunda vatani görevini yapan ve dün geceden itibaren aranan bir askerin cenazesi sabah saatlerinde su deposunun içinde bulundu. Olayın savcılığa haber verilmesiyle yapılan araştırmada, ayaklarına zincir bağlı olduğu belirtilen askerin cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma sürüyor.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 6 dakika önce
    Bunu yapanlar gun yuzu gormesinler
  • Misafir 11 dakika önce
    Su deposu askeriye nin içinde bilgi yi tam yaz sa niz
  • Misafir 13 dakika önce
    Bir asker nasil kayip olur ordudan. Sorumlular cezasini ceksin.
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