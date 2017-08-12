Siirt'te dün geceden itibaren aranan bir askerin cenazesi su deposunda bulundu.

İHA'nın haberine göre, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığına bağlı Doğu Kışla Taburunda vatani görevini yapan ve dün geceden itibaren aranan bir askerin cenazesi sabah saatlerinde su deposunun içinde bulundu. Olayın savcılığa haber verilmesiyle yapılan araştırmada, ayaklarına zincir bağlı olduğu belirtilen askerin cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma sürüyor.