Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM), geçtiğimiz günlerde üniversite tercih sonuçlarını açıklamış ve adaylar hangi üniversiteye yerleştirildiklerini öğrenmişti. Ancak tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar da ek tercihler için bekleyişe geçmişti. Peki ek tercihler ne zaman başlıyor? 2017 LYL ek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte ek tercihler (ek yerleştirme) hakkında detaylar...

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? (EK YERLEŞTİRME 2017)

Üniversite eğitimi için YGS ve LYS'ye katılan üniversite adayları, sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci boyunca puanlarının yettiği üniversite programlarına tercihlerini yaptı.

Geçtiğimiz günlerde de ÖSYM'nin üniversite tercih sonuçlarını açıklamasıyla birlikte adaylar hangi üniversiteyi kazandığını öğrenmiş oldu. Fakat herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar da oldu ve bu adaylar ek tercihler (ek yerleştirme) için bekleyişe başladı.

Ek tercihler için gerekli olan boş kontenjanlar listesi, önümüzdeki günlerde üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek ve bu boş kontenjanlar dahilinde ek yerleştirme tercihleri alınacak.

Tercihlerin ne zaman alınmaya başlanacağı hakkında resmi bir açıklama henüz yok ancak ek tercihler başladığında ÖSYM tarafından duyurulacak.

Ek tercih (ek yerleştirme) yapacak olan adayların, hiçbir üniversite programına yerleşememiş olması gerekiyor. Eğer bir aday ÖSYM tarafından yaptığı tercihler doğrultusunda bir üniversite programına yerleştirildiyse, ek tercih hakkından yararlanamaz ve ek yerleştirme başvurusu yapamaz.

Bilindiği üzere örgün lisans ve ön lisans programlarına 696 bin 241 aday yerleşmiş ve toplamda 214 bin 430 kontenjan boş kalmıştı.

Ek yerleştirme kılavuzu, yine üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kontenjanlarla birlikte adaylara ÖSYM tarafından duyurulacak.

Ek yerleştirme tercih ücreti: 15,00 TL

Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Adaylar, sisteme T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi iel giriş yapacak.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

EK YERLEŞTİRME TERCİHİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Merkezî Yerleştirmede bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylar ile kontenjan sınırlaması olan açık öğretim programlarına yerleştirilmiş olan adaylar, kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim ön lisans programlarına Ek Yerleştirme için başvuru yapabilecekler.

Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre (sınavsız geçiş dâhil) yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirme işlemleri kapsamında ilk tercihini yapmayan adaylar ek yerleştirmelerde tercih verme hakkına sahiptir.

EK YERLEŞTİRME TERCİHİNİ KİMLER YAPAMAZ?

Sınavsız geçiş dâhil merkezî yerleştirmede açık öğretimin kontenjansız programları dışında bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puana sahip olan adaylar yerleştirilmemektedir. Aynı zamanda kesin kayıt sonunda da kontenjan açığı bulunan programlara ön kayıtla öğrenci alınmamaktadır.

Ek tercihler ne zaman?

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