Antalya'nın Alanya ilçesinde müşteri olarak girdikleri 2 kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen 2'si kadın 3 kişi kovalamacanın ardından polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birisi gözaltına alınacağı sırada polisi bacağından ısırarak yaraladı.

İHA'nın haberine göre, dün saat 17.30 sıralarında 2 farklı kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayın gerçekleştiği 2 kuyumcudaki güvenlik kamerasını inceleyerek çalışma başlatan polis, 2'si kadın 3 kişinin eşkalini belirledi. Ekipler, eşkalini tespit ettiği Ahmet T. (42), Hülya Y. (41) ve Havvana O.'yu (37) kovalamaca sonucu Kızlarpınarı Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelilerinden Ahmet T., gözaltına alınacağı sırada polise direnip bacağından ısırarak yaraladı. Gözaltına alınan Ahmet T., Hülya Y. ve Havvana O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.