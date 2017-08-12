Gaziantep'te bonzai olarak bilinen sentetik uyuşturucu kullandığı tahmin edilen kişilerin görüntüleri yürekleri burktu.
Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gelen videolarda "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullanan vatandaşların bitkin haldeki görüntüleri yer aldı.
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