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Gaziantep'te bonzai içenlerin bitkin haldeki görüntüleri

Gaziantep'te bonzai içenlerin bitkin haldeki görüntüleri yürekleri burktu!

Gaziantep'te uyuşturucu madde kullananların görüntüleri dikkat çekti

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 16:04:01 Güncelleme: 16:21:19 HABERTURK.COM

Gaziantep'te bonzai olarak bilinen sentetik uyuşturucu kullandığı tahmin edilen kişilerin görüntüleri yürekleri burktu.

Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gelen videolarda "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullanan vatandaşların bitkin haldeki görüntüleri yer aldı.

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