Valilikten yapılan açıklamada, Yenişehir Mahallesi Eski Saray Caddesi'nde durumundan şüphelenilen araçta gerçekleştirilen aramada 3 biksi makineli tüfek, bir lav silahı, 7 kalaşnikof, 2 hücum yeleği, 9'u dolu 10 şarjör, 2 el bombası ile çuvallarda çok sayıda biksi ve uzun namlulu tüfek mermileri bulunduğu bildirildi.

Sürücü A.G'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.G. ile kentte irtibatlı olduğu ve terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü değerlendiren L.Ü, Ö.Ö, M.A, O.U. ve Ö.B. yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli tahkikat devam etmektedir.

Kamu düzeninin sağlanması, vatandaşımızın huzur, güvenini sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız ve tavizsiz devam edecektir."

Öte yandan, güvenlik güçlerince dün düzenlenen operasyonda da 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.