Geçen ay yerleştirme puanlarını hatalı hesaplayan ÖSYM’den yine skandal bir hata çıktı ve yerleştirme sonuçlarının da hatalı olduğu açıklandı. 4237 aday bu hatadan etkilenirken, hatalı yerleştirme yapılan programların yüzde 99’unun ilahiyat programları olduğu öğrenildi. Gazete Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre hatalı yerleştirme ağırlıklı olarak imam hatip ile öğretmen liselerinin de yer aldığı mesleki ve teknik lise mezunlarında yapıldı. İki gün önce üniversitelere başlayan e-kayıtlarda “Yerleşmedi” duruma gelen adayların kayıtları da silinmeye başlandı.

ÖSYM dün yazılı açıklamayla geçen hafta açıkladığı yerleştirme sonuçlarının hatalı olduğunu duyurdu. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

EK PUANSIZ HESAP

“8 Ağustos’ta 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarında, adayların yerleştirmelerinde kullanılacak puanlar belirlenirken Tablo-6C’nin ekinde yer alan okul türlerinden mezun olan adayların alan ve dallarına göre ek puan kullanılabilecek tercihlerinde ‘ek puanlı yerleştirme puanları’ yerine ‘ek puansız yerleştirme puanları’nın kullanıldığı tespit edilmiştir.

ASLINDA YERLEŞMEMİŞLER

Bu işlemin düzeltilmesi amacıyla yapılan güncellemede 1110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değişmiş, 1628 aday daha önce bir programa yerleşmemişken yerleşir duruma gelmiş, ek puanı dikkate alındığı için yerleşen bu adaylar nedeniyle daha önce bir programa yerleştiği ilan edilen 1499 aday ise yeni durumda herhangi bir programa yerleşememiştir.”

ÖSYM’DEN ÖZÜR ADAYLAR TEPKİLİ

ÖSYM açıklamasında hatayla ilgili adaylar ve kurumların bilgilendirildiği ve yeni sonuçların dün saat 11.00 itibarıyla güncellendiği belirtilerek “Bu durumdan etkilenen adaylardan özür diler, bilgilerine saygıyla sunarız” ifadesi kullanıldı. Adaylar ise “Binlerce aday mağdur edildi, hayal kırıklığı yaşatıldı. Bizler bir programı kazanmış görünüyoruz. Kazanılmış hakkımızı geri alamazlar” diyerek tepki gösterdi.

ADAYLARIN YARGIYA GITME ŞANSI NEDİR?

AÇIKLAMANIN ardından görüştüğümüz bir bölge idare mahkemesi başkanı bu hata nedeniyle adayların yürütmeyi durdurma ve manevi tazminat gerekçeleriyle yargıya başvurma hakları olup olmadığına ilişkin sorumuz üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

“ÖSYM hata yaptığını ve düzelttiğini açıklıyor. Dava açıldığında bilirkişi incelemesi yapılır. Bilirkişi en son düzeltilen hatanın doğru yapılıp yapılmadığını inceler. Bu düzeltme doğru ise yürütmeyi durdurma kararı olmaz. Aileler birleşerek manevi tazminat davası açtıklarında iki karar çıkabilir. Bu karar da tamamen hâkimin takdirine bağlı olarak şöyle değişir:

RED KARARI: ÖSYM’nin amacı doğruyu bulmaktır. Teknik bir hata yapmıştır. Ama doğrusunu bulmuştur. 2 milyondan fazla adayın girdiği sınavlarda böyle hata olabilir. Bazı adaylar üzüldü ama bazı adaylar da sevindi.

KABUL KARARI: 2 milyondan fazla adayın girdiği sınavda ÖSYM gibi bir kurum daha titiz, daha dikkatli olmalı. Sonuçları, acele edip 2 gün önce açıklamaya çalışacağına bir kez daha kontrol edebilirdi. Böyle bir kurumun hata yapmaması gerekirdi. İnsanları manevi olarak rahatsız etmiştir. Böyle hatalarla şaibe yaratılması doğru değildir.

BU İLK DEĞİL; PUANLARI DA YANLIŞ HESAPLAMIŞTI

ÖSYM, 11 Temmuz’da sonuçlarını açıkladığı 2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (2017-LYS) sonuçlarında 3 gün sonra hata yaptığını açıklamış, bazı adayların puanlarının yeniden hesaplandığını duyurmuştu. Bu hata da, yaklaşık 2 milyon adayın başarı sırasını değiştirmişti. Burada da LYS ve YGS yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan ek puan ve puan kesintisi hesaplamasında hata olmuştu. 2016’da bir yükseköğretim programına yerleşen adayların yerleştirme puanlarının hesaplanmasında Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) etkisi 0.12 değil, 0.06 olması gerekirken ÖSYM, LYS puanlarında 2 bin 413, YGS yerleştirme puanlarında da 6 bin 751 adaydan bu kesintiyi yapmayı unuttu. Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunu 23 adaya ise ek puanlarını vermedi. Geçen yıl kaldırılan ama bu yıl tekrar geri gelen ek puan, adaylar kendi alanlarının devamı niteliğinde programları tercih ettiklerinde veriliyor. Bu adayların yerleştirme puanları 0.12 katsayının yanı sıra 0.06 ile de çarpılıyor.

Bu arada bazı adaylar okul birinciliği kontenjanlarında da hatalı yerleştirme olduğunu savunuyor. Adaylar bu yerleştirmelerin de incelenmesini talep ediyor.