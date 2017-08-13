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Plajlara giriş ücreti ödemeyin

13 Ağustos 2017 Pazar, 05:31:40

  • 1 Plajlara giriş ücreti ödemeyin
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    Muğla, Fethiye’de, dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen Kumburnu Plajı’nda denize sıfır konumlandırılan ahşap localara günlük 210 lira alınması üzerine başlayan tepkiler gözleri plaj ücretlerine çevirdi.

  • 2 Plajlara giriş ücreti ödemeyin
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    Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre tatilciler sadece Fethiye değil, neredeyse Türkiye’deki pek çok tatil bölgesinde plajlara yüksek ücretler ödüyor. Özellikle Ege kıyılarındaki birçok plaja giriş ücretli. Bazı plajlara sadece giriş için 200 TL alınıyor. Girişin ücretsiz olduğu özel plajlarda ise şezlong fiyatı 10 TL’den başlıyor.

  • 3 Plajlara giriş ücreti ödemeyin
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    ‘YAPTIKLARI HUKUKSUZLUĞA KULP TAKMAK’ 

    Plajlara giriş ücreti alınamayacağını savunan tüketici dernekleri, vatandaşların tüketici hakem heyetlerine başvurarak ödedikleri paraları geri almalarını öneriyor. Kıyıların kamuya açık alanlar olduğunu belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Halkın kıyılardan ve sahillerden ücretsiz istifa edebilmesi gerekir. 

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  • 4 Plajlara giriş ücreti ödemeyin
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    Bazı açıkgözler kendi mülkleriymiş gibi plaja girişlere bariyerler koyup sahilden istifade etmek isteyen tüketicilerden ücret talep edebiliyorlar. Yaptıkları hukuksuzluğa kulp takmak için de şezlong bedeli şemsiye ücreti gibi bazı unsurları ileri sürüyorlar. Loca uygulaması da bu kulp takmanın bir çeşidi” dedi. 

  • 5 Plajlara giriş ücreti ödemeyin
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    Tüketiciyi Koruma Derneği Antalya Şube Başkanı avukat Abdullah Özçulcu da denize girmek isteyen vatandaşların yolu kapatarak, set koyarak engellenemeyeceğini belirtti. Vatandaşların kendi şemsiyesiyle istediği sahilden yararlanabileceğini kaydeden Özçulcu şunları söyledi: “İnsanların sahili ücretsiz kullanma hakkı gasp edilemez. 

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