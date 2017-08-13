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Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre tatilciler sadece Fethiye değil, neredeyse Türkiye’deki pek çok tatil bölgesinde plajlara yüksek ücretler ödüyor. Özellikle Ege kıyılarındaki birçok plaja giriş ücretli. Bazı plajlara sadece giriş için 200 TL alınıyor. Girişin ücretsiz olduğu özel plajlarda ise şezlong fiyatı 10 TL’den başlıyor.