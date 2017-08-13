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Osmanlı’dan kalma Aksaray Mahallesi’nde kalaşnikoflu-molotoflu çete savaşı

13 Ağustos 2017 Pazar, 05:59:44

Habertürk, İstanbul Emniyeti’nin Fatih’te Osmanlı’dan kalma Aksaray Mahallesi’ne 200 polisle yaptığı operasyon öncesi, 2 uyuşturucu çetesinin çatışma alanına dönen mahalleye girdi

  • 1 Osmanlı’dan kalma Aksaray Mahallesi’nde kalaşnikoflu-molotoflu çete savaşı
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    HABERTÜRK muhabirleri Nihat Uludağ ve Hasan Örnekoğlu, İstanbul Fatih Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 200 polisle didik didik aradığı, 12 kişiyi gözaltına aldığı Fatih’in Aksaray semtinde bulunan eski adıyla ‘Yalı Mahallesi’ olarak bilinen Aksaray Mahallesi’ne operasyondan önce gitti. 

  • 2 Osmanlı’dan kalma Aksaray Mahallesi’nde kalaşnikoflu-molotoflu çete savaşı
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    Geçen hafta 2 ayrı uyuşturucu çetesinin silahlı ve molotoflu çatışmasına sahne olan mahallenin sokaklarında sessizliğe şahit olduk. Sokaklarda rastladığımız ve konuşmak istediğimiz birçok kişi, hiçbir şey görmediklerini söyledi. 

  • 3 Osmanlı’dan kalma Aksaray Mahallesi’nde kalaşnikoflu-molotoflu çete savaşı
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    İsmini vermek istemeyen bir mahalleli, gece de süren çatışma nedeniyle dışarı çıkamadıklarını dile getirdi. Polisin yaptığı operasyonla çatışmaların son bulduğu mahallede yaşayanlar, korku içinde ve huzursuz günler geçirdiklerini ifade etti.

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    ‘ÇATIŞMA ÇIKINCA SAKLANIYORUZ’

    “Evimize ve otomobillerimize kurşunlar isabet ediyor. Evlerimizin camları ve otomobiller kurşunlandı” diyen mahalle sakinleri, çatışma çıkan günlerde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Çatışma çıkınca kendimizi içeri atıp yere yatıyoruz. Huzurumuz kalmadı. Konuşursak bizi de sıkıştırırlar. 

  • 5 Osmanlı’dan kalma Aksaray Mahallesi’nde kalaşnikoflu-molotoflu çete savaşı
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    Korkumuzdan kimseye bir şey diyemiyoruz. Silah sesleri dinmiyor. Hepimizi izliyorlar. 2 elinde Kalaşnikof olan birinin havaya ateş açtığını gördüm. Bir çete üyesinin evine molotof attılar. Ne olur bitsin bu korku. Dışarı çıkamaz olduk.” 

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