6 | 26

‘GÖRMEDİM, DUYMADIM’

Mahallede rastladığımız kişiler “Böyle bir şey görmedim, duymadım” ya da “Konuşmak istemiyorum” diyerek sorularımızı yanıtsız bıraksa da isim vermeden konuşanlar da oldu. Geçen haftaki çatışmada yaralanan Mehmet K.’nın akrabası olan ve ismini vermeyen mahalleli, çatışma haberlerini yalanladı ve “Bu olay kapansın. Ortada artık sorun yok.