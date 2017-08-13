Kaza 03:30 sıralarında Ümraniye TEM otoyolu üzeri Çekmeköy-Şile bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM otoyolu mevkiinde seyir halinde ilerleyen Sinan Coşkunsu yönetimindeki 34 KT 9714 plakalı İETT özel halk otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Polis, İtfaiye ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araç içerisinde kalan şoför kendi imkanlarıyla aracın ön camını kırarak araçtan uzaklaştı.

Otobüs şoförü kaza sonrası yara almadan kurtulurken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası yola devrilen otobüsü kaldırmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç olay yerine çağrıldı. Yaklaşık bir saatlik süren çalışmaların ardından araç yoldan kaldırıldı. Araç içerisinde yolcunun olmaması olası ise olası bir faciayı önledi.

Kaza nedeniyle kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, polisin kaza ilgili İncelemesi sürüyor.