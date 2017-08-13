Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'de Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda şampiyon olan ve geçen mayıs ayında İran asıllı tekvandocu Mehran Askari ile hayatını birleştiren milli sporcu Nur Tatar Askari'nin Antalya'da düzenlenen düğününe katıldı.





İHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda şampiyon olan ve geçen mayıs ayında İran asıllı tekvandocu Mehran Askari ile hayatını birleştiren milli sporcu Nur Tatar Askari'nin düğününe katıldı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer de eşlik etti.



