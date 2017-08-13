Adana'da iddiaya göre, bir kişi aylık 500 ile bin lira arasında kiraladığı evlerle ilgili internet üzerinden yıllık kiralık ilanı verdi. Kendisini emlakçı olarak tanıtan şahsı ilk arayan E.Ş. (42) oldu. İHA'nın haberine göre; Sahte emlakçıyla buluşarak evi gezen ve beğenen E.Ş., şahsa 11 bin 250 lira verdi. Sahte emlakçıya inanan A.B., 2 bin 300 lira, D.S. 5 bin lira, H.Ö. 6 bin 500 lira, H.Ö. 900 lira ve N.Ö. 9 bin lira para verdi.

Toplam 35 bin lira toplayan zanlı, bir tarafından ilan vermeye devam etti. Evleri kiraladıklarını zanneden vatandaşlar, taşınmak için geldiklerinde evde başka birilerinin oturduğunu görünce dolandırıldıklarını anladı. Vatandaşlar, bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne gelerek şikayette bulundu.

POLİS, İLAN VERİLEN BİR EVE MÜŞTERİ OLDU

Polis, şikayet üzerine yaptığı araştırmada Gökhan K. isimli zanlının aylık kiraladığı evleri senelik olarak kiralayıp vatandaşları dolandırdığını belirledi. Polis, bu tespitin üzerine dolandırıcı tarafından internet üzerinden kiralık ilanı verilen bir eve müşteri oldu. Zanlı ile görüşen polis, kiracı gibi yanına gidip pazarlık yaptı. Zanlı polise aylık kiraladığı boş evi senelik gibi kiralamaya çalışırken yakalandı.

ADLİ KONTROL ALTINDAYKEN DOLANDIRDI

Polis, zanlıyı emniyete getirerek sorguya aldı. Polis zanlıyı sorgulardan bir süre önce zanlının aynı yöntemle 4 vatandaştan yaklaşık 20 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle yakalandığını ancak adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirlendi. Zanlının ayrıca her gün bir polis merkezine giderek imza verdiği de tespit edildi. Zanlı, ifadesinde ihtiyacı olduğu için, ekonomik olarak zor durumda olduğu için bu yöntemi seçtiğini söylediği öğrenildi. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

EV HAPSİ VERİLDİ, ADLİYE ÇIKIŞI GÖZALTINA ALINDI

6 vatandaştan 35 bin lira dolandıran zanlıya çıkarıldığı nöbetçi mahkemede bu kez de ev hapsi cezası verildi. Daha önceden de vatandaşları dolandırmaktan adli kontrol şartıyla serbest kalan zanlı hakkında serbest kaldığı sırada bir vatandaş daha şikayetçi olunca zanlı adliye çıkışında tekrar gözaltına alındı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı suçlamaları kabul etti. Zanlı ifadesinin ardından tekrar adliyeye sevk edildi.