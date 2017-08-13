Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristleri girdikleri evden erzak çalarken görüp olayı güvenlik güçlerine haber veren Eren Bülbül, PKK'lıların olabileceği güzergahları göstermek için güvenlik güçleri ile çıktığı arazide çıkan çatışmada teröristler tarafından şehit edilmişti.

"İYİ Kİ VARSIN EREN"

16 yaşındaki Bülbül'ün şehit olmasının ardından 1 ay önce kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı "Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren" sözleri gündem oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan paylaşım sonrası sosyal medya kullanıcıları tüm paylaşımlarına "İyi ki varsın Eren" sözleri ile paylaştı. Taksim İstiklal Caddesi'nde ise, sokak çizimcileri tarafından duvara çizilen "İyi ki varsın Eren" yazılı grafiti çalışması vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çalışmaya bir süre bakan vatandaşlar ülkemizden meydana gelen terör saldırılarını kınayarak, şehit olan çocuklar için üzüntülerini dile getirdi.

"ONLAR HALA GÖNLÜMÜZDE YAŞIYOR"

Dündar isimli bir vatandaş, "Çocuklar ölmesin, insanlık ölmesin. Teröre karşıyız, olanları kınıyorum. Çocuklar ölmesin, onları hiçbir suçu yok. Masum çocuklar ölmesin, iyi ki varsın Eren. Onlar hala gönlümüzde yaşıyor" dedi. Seyfettin isimli bir genç ise, "Teröre lanet olsun, Eren kardeşimizin ailesine baş sağlığı dilerim, mekanı cennet olsun. Eren sosyal medya hesabından 'Kimse de çıkıp demiyor ki, Eren iyi ki varsın' diye bir durum paylaşmıştı. Halkımız da böyle bir şey yapmış, çok da güzel olmuş. Eren'in yerinde bende olsam ben de aynı kahramanlığı gösterirdim. Çok büyük üzüntü içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

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