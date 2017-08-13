İstanbul'da Gazi Mahallesi'nde maganda kurşunu isabet eden ve olay tarihinde 17 yaşında olan Ahmet Emre Çavuş, bu sabah hayatını kaybetti. Çavuş, kurşunun isabet etmesi nedeniyle göğsünün altından itibaren felç olmuştu.

DHA'nın haberine göre; Yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi, 2 çocuk babası Bülent Çavuş ile taşeron bir firmada bakıcı annelik yapan eşi Zeynep Çavuş, aylarca yoğun bakım servisi önünden ayrılamayınca işsiz kaldı. Ahmet Emre Çavuş, daha sonra gerektiğinde yoğun bakıma alınabileceği ve fizik tedavi uygulanabilen Şişli'deki özel bir hastanede ailenin kıt imkanlarıyla tedavi görmeye başladı. Bu merkezin bu yılın başlarında kapatılması üzerine aile fizik tedaviyi Bayrampaşa'da özel bir hastanede sürdürdü.

GİDERLERİ KARŞILAYAMAZ HALE GELDİLER

Oğlunun yanından ayrılamayınca işsiz kalan annesi eşi Zeynep Çavuş ve eşi yıllık 190 bin TL'ye yakın tutan fizik tedavi giderini karşılayamaz hale geldi. Aile ve dostlarının çabası ile sürdürülen tedaviye Ahmet Emre Çavuş olumlu yanıt vermeye başladı. Liseli gencin tedavisine devam edilebilmesi amacıyla aileye destek sağlayabilmek için Çavuş ailesini tanıyanlar geçen 28 Mart'ta Küçükköy'de bir düğün salonunda gece düzenlendi. Gecede 20 yerel sanatçı hiçbir ücret almadan sahneye çıkıp Ahmet Emre Çavuş'a destek çağrısında bulundu.

BU SABAHA KARŞI KURTARILAMADI

Son dönemde durumunda düzelme görülen ancak beklenmedik bir durumla son bir haftada durumu kötüye giden Ahmet Emre Çavuş yeniden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne götürülürken önceki gün yoğun bakım ünitesinde bilinç kaybı ile karşılaştı. Doktorlar kullanılan tüm ilaçları keserken, kendisine gelen liseli gençte bilinç kaybı görüldü. Testlerde, Ahmet Emre Çavuş'un kasıklarında gizli enfeksiyon tespit edildi. Liseli genç bu sabaha karşı kurtarılamadı. Anne ve babası yıkılan Ahmet Emre Çavuş'un cenazesi yarın Sultangazi Cemevi'nde yapılacak tören ardından toprağa verilecek.

Ahmet Emre Çavuş