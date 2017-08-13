Batman'da teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen askerlerden Uzman Onbaşı Şahan Sezer, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Batman'ın şehidin ilk görev yeri olduğu ve önümüzdeki yılın mart ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Batman'ın Kozluk ilçesi Gümüşörgü Karakolu ile Sason ilçesi Kilimli köyü kırsalında operasyona giden askeri konvoya düzenlenen EYP'li saldırıda 2 asker şehit olmuştu. İHA'nın haberine göre; İki şehitten biri olan Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Şahan Sezer (23), bugün son yolculuğuna uğurlandı. Evinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Çetinkaya Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit uzman onbaşı Çetinkaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAKAN DEMİRCAN DA KATILDI

Şehidin ailesi ve yakınlarını Batman'dan gelen silah arkadaşları teselli etti. Şehidin cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, ilçe belediye başkanları, emniyet mensupları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in yaklaşık 15 gün önce göreve başladığı ve ilk görev yerinde şehit düştüğü ortaya çıktı. Hasan-Emine Sezer çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehidin önümüzdeki yılın mart ayında evleneceği öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ DA ŞEHİDİNİ UĞURLADI

DHA'nın haberine göre; Batman'ın Kozluk İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 27 yaşındaki Gürcan Kepekci'nin cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Gürcan Kepekci'nin cenazesi, hastane morundan alındıktan sonra helallik için Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Şehidin cenazesi daha sonra tören için Ulu Cami'ye getirildi. Burada düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti milletvekilleri Veysi Kaynak, İmran Kılıç, Mehmet Uğur Dilpak, Celalettin Güvenç, Jandarma Adana Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, şehidin ailesi, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

EŞİ BERESİYLE, ANNESİ PARKASIYLA GELDİ

Cenaze törenine anne Nigar Kepekci oğlunun parkasıyla, 3 yaşındaki oğlu Milcan Efe ile camiye gelen 7 aylık hamile Yasemin Kepekci ise eşinin mavi beresiyle katıldı. Acılı eş Kepekci, elinde beresiyle şehit eşinin tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı. Tabuta sarılıp fotoğrafı öpen şehidin yakınları da gözyaşlarına doğuldu. Şehit Uzman Çavuş Gürcan Kepekci'nin cenazesi, öğlen namazının ardından cenaze namazının kılınmasından sonra silah arkadaşları tarafından omuzlara alındı. Cenaze aracına konulan şehit Gürcan Kepekci'nin cenazesi, Şeyh Adil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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