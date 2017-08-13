Olay, merkeze bağlı Çalıca köyü Çavuş mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baskil-Yolçatı arası sefer yapan yük treni, mezra sakinlerinden Özgür Aydın'a (45) ait hayvan sürüsüne çaptı.



Kazada 200 keçinin bulunduğu sürüdeki 55 keçi olay yerinde ölürken, ölmek üzere olan 35 keçi ise köylüler tarafından olduğu yerde kesildi.



Sürü sahibinin durumu jandarmaya bildirip, şikayetçi olmasıyla kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



İHA'nın haberine göre, makinistin levhalara rağmen düdük çalmadığını ve olay yerinde hiç durmadığın iddia eden eden Özgür Aydın, Kurban Bayramı öncesi yaklaşık 40 bin lira zararı olduğunu söyledi.



Aydın, "Olay Baskil'den Yolcatı'ya giden yük treni tarafından meydana geldi. Otlatmaya 200 yakın hayvanla çıkmıştım. Geçiş yollarımız olmadığı ve arazilerimiz de köy dışında olduğu için demiryolunu mutlaka geçmemiz lazım. Geçtiğim yerde tren hiçbir düdük çalmadan direkt hayvanlarımızın arasına daldı" dedi.





OLAY YERİNDE 55 HAYVAN PARÇALANARAK ÖLDÜ



Olay yerinde 55 hayvanın parçalanarak öldüğunu anlatan Aydın, "Hayvanlardan 35'i ağır yaralıydı. Bunların birçoğunu çevre köylere ve merkezdeki insanlara dağıttık. İşe yarayanları, ayağı kırılmış, burun ve kuyruk kısmından yara almışları eve getirdik. Onların ayaklarını sardık, fakat onların da işe yaracağını zannetmiyorum. Ayakları çok kötü kırılmış. Çok üzgünüz. Bu işle uğraşıyor ve bundan ekmek kazanıyoruz. Böyle bir vahşetle bu zamana kadar hiç karşılaşmadım. En fazla üzüldüğüm nokta da treni kullanan makinistin olaya duyarsız kalmasıdır. Hiçbir şekilde olay yerinde durmadı ve ikaz etmedi. 100 metre ileride kavşak, 300 metre ileride de 'makinist düdük çal' ikaz levhası var" diye konuştu.





Makinistlerin hızlı gittiğini iddia eden Aydın, "300 metre hayvanlarımızı sürekledi ve öldürdü. Bu esnada bir düdük çalsa veya biraz frene bassa büyük zayiat vermeyecektik. Durup da 'ben ne eziyorum, arkama bir bakıyım, durayım, insan mı veya hayvan mı ezdim' demedi, basıp gitti. Tren garına bile bu olayı bildirmemiş. Tüm çalışmamız kurban üzerine. Verdiğimiz zayiat kalan hayvanların kışlık yiyeceklerini karşılamaz. Ben bunları satıp hayvanların kışlık yiyeceğini hazırlayacaktım. Hayvanlarım küçük ve büyük karışıktı. İçindeki kurbanlıklarla beraber 40 bin TL'ye yakın bir zararımız var" dedi.